Alanud aastal lennatakse kosmosesse hullupööra suure rikkuse järele

Starshipi esimese orbitaalse stardi kuupäeva on korduvalt edasi lükanud nii SpaceXi tegevjuht Elon Musk kui ka ettevõtte president Gwynne Shotwell.

Mõistagi ei taha SpaceX oma uskumatult keeruka, täielikult taaskasutatava kosmosemasina esimese stardiga kiirustada, sest tegemist on kõige võimsaima seni loodud raketiga.

Starshipi stardiks pole hetkel veel konkreetset kuupäeva antud, kuid kui varem oodati seda 2022. aasta lõpuks, võib eeldada, et see pole enam kaugel.

Oktoobris lennutab NASA aga oma kosmosesõiduki asteroidi suunas, millelt loodetakse leida pöörast rikkust.