Loe, kuidas teadlased tegid inimesest «Matrixi» moodi patarei

6G võrku arendatakse praegu paljudes maailma ülikoolides kui järgmise põlvkonna sidevõrku, mis on 5G-st kiirem ja töökindlam ning mis hakkab ühendama kõikvõimalikke pisiseadmeid, näiteks nutikaid andureid, mis võivad asuda kõikjal meie ümbruses. See aga tekitab uue suure probleemi: kuidas neid kõiki toita ja laadida? Mõeldamatu on akusid täita sadadel või isegi tuhandetel seadmetel, mis inimest ümbritsevad.

«Selle asemel, et kasutada teabe juhtmevabaks saatmiseks raadiosignaale, kasutab meie lahendus LED-ide valgust, mis võivad sisse ja välja lülituda kuni miljon korda sekundis,» ütleb ülikooli info- ja arvutiteaduste professor ning teadustöö vanemautor Jie Xiong. Lahenduse eeliseks on see, et taristu on juba kõikjal olemas – kodud, sõidukid, tänavavalgustid ja kontorid on valgustatud LED-valgusallikatega, mis võivad kõik ka andmeid edastada. «Kõik, millel on kaamera, nagu meie nutitelefonid, tahvelarvutid või sülearvutid, võivad olla aga vastuvõtjaks,» ütleb Xiong.