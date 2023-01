New Scientist ⟩ Need 12 asja on igaühel õnnest ja heaolust veel puudu

Vaclav Smil tutvustab ise oma uut raamatut, millest on ammutatavad teadmised selle kohta, kui edukas on olnud inimkonna ajaloos leiundustegevus, innovatsioon ja kõik muu selline. Lisaks – kui kõrgelt on kukutud, kui mõni asi on viltu vedanud. Ja viltuvedamisi on. Smil laotab me ette 12 asja, mis on tema meelest möödapääsmatud ja lisab veel kolm, millega saaks inimkond kiiresti hakkama.