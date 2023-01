NEW SCIENTIST ⟩ Selle levinud probleemi lahendus on kättesaadav vaid vähestele privilegeeritutele

See tunne on ilmselt paljudele tuttav: unetus on levinud mure. Samuti on sellel kaugeleulatuv tervise- ja majandusmõju. Teadlased on aastakümneid vaeva näinud, et hea lahendusega lagedale tulla ning uneuuringute viimaste aastate plahvatuslik kasv ongi aidanud unetuse aluseks olevad neuroloogilised ja vaimsed protsessid kindlaks teha.

Sügavam arusaam, kuidas aju seda kurnavat seisundit põhjustada võib, tähendab, et oleme selle ravis jõudnud pöördepunkti. See tähendab, et oleme üsna hästi varustatud välja selgitamaks, miks kellelgi on magamisega raskusi võib olla ja kuidas talle kauaoodatud puhkust pakkuda. «Unetus on lahendatav probleem,» ütleb Oxfordi ülikooli teadlane Colin Espie.