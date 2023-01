NEW SCIENTIST ⟩ Robot õppis täpselt golfi mängima, aga võistlustele veel ei kipu

Golfimänguroboteid on välja töötatud varemgi, kuid seni on alati vaja olnud ka inimesi, kes neid palli juurde sätiksid ning löögiks õiget hoovõttu tegema programmeeriksid. Kõige kuulsam neist on robot LDRIC, mis sai 2016. aastal Arizona TPC Scottsdale´i golfiväljakul hakkama pika hole-in-one'iga (ehk palli auku ühe löögiga).