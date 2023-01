Emeriitprofessor: vee kohta pole veel kõik teada, oodata on suuri avastusi

Veemolekulide suletud ring

Viimased 20 aastat on arvatud, et tekkivate vesiniksidemete arv vee molekuli kohta on 3-6 ehk keskmiselt 4,5. Nüüd on leitud, et vesiniksidemed tekivad ja purunevad mõnikord kiirusega 1 pikosekund, st triljondik sekundit, mis on ühe mäluraku (klastri) funktsioneerimiseks liiga lühike aeg. Suurematel klastritel on hiljem täheldatud aga tunduvalt pikemat eluiga. Näiteks on leitud, et klastritel (H 2 O)20 ja (H 2 O)100 on see võrdlemisi pikk.