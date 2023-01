Teadlased tegid nutikella, mida peab söötma ja hoolitsedes «elus» hoidma

Kui unustad kella toita, kuivab see ära ja enam pulssi ei mõõda. Kuid kuivanud olekust saab randmeseadet jälle elule turgutada, kui seda uuesti toitma hakata.

Teadlaste eesmärgiks on tekitada inimestes tihedam side oma seadmega, et seda niisama minema ei visataks või liiga kiiresti uuema vastu välja ei vahetataks. Kui nutiseade katki läheb või kui poodi jõuab uuem mudel, viskavad teadlaste sõnul väga paljud inimesed oma senise seadme kiiresti ilma pikemalt mõtlemata minema ning vahetavad uuema vastu.

Sellise käitumisega suureneb aga tohutult elektroonikajäätmete hulk – see on kõige kiiremini kasvav jäätmekategooria, mida tekib igal aastal ligi 40 miljonit tonni.

Doktorant Jasmine Lu ja arvutiteaduse abiprofessor Pedro Lopes otsustasid taolise raiskamise vastu lahenduse leida , luues inimese ja masina vahel püsivama usaldusliku suhte just samamoodi, nagu hoolitsetakse oma lemmikloomade eest. Ehkki muidugi leidub ka neid, kes kergekäeliselt isegi oma lemmiklooma ära annavad.

Selleks, et seadmega võimalikult kaua koos olla, pakkusid teadlased välja võimaluse see nii-öelda ellu äratada – sõna otseses mõttes.

Kasutades elektrit juhtivat organismi, mida tuntakse kui limaseent ehk limakut, lõid teadlased käekella, mis töötab ainult siis, kui organism on terve, nõudes kasutajalt selle eest toitu ja hoolitsust. Katsetati, kuidas elav seade mõjutab selle kasutaja suhtumist tehnoloogiasse, muutes tavapärase ühesuunalise suhte vastastiku kasulikuks.

«Inimesed olid sunnitud mõtlema oma suhetele seadmetega uuel huvitaval viisil,» ütles Lu, «võrreldes oma kogemusi tavaliste nutikellade, aktiivsusmonitoride või muude kantavate seadmetega, ütlesid katsealused, et nad kasutasid oma seadet kindlal eesmärgil ja suhe seadmega tundus pigem kahesuunaline, sest nad pidid selle eest hoolitsema. Tekkis isegi mingisugune kiindumus, sest seade on ju elav. Tekkis tunne, et seda ei saa lihtsalt ära visata ega kappi seisma panna ja unustada.»