NEW SCIENTIST ⟩ See vaktsiin võib muu hulgas vähendada kardiovaskulaarsete probleemide riski

Uuringu kallal töötanud Deepak Bhatt Harvardi ülikoolist ütleb, et see seos on tõenäoliselt tingitud sellest, et gripp võib põhjustada südameinfarkti. «See võib olla stress, mida infektsioon südamele avaldab, näiteks kõrgenenud südame löögisageduse tõttu,» ütleb ta.