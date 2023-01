Cornelia Prkeri teos «Külm tumeaine» on üheks võtmeteoseks, mille ümber toimud arutelu sellest, millised on nüüdisfüüsika arusaamad Universumi ülesehitusest ja toimimisest. Tuleb välja, et ühest vaadet ei pruugigi olla – on vaid projektsioonid.

Kas maailma juhivad mingid ülimad seadused või mõne arvates ka olendid? Kas asjaolu, et ühe ja sama asja kohta on mitu erinevat seletust on vastuolu või asjade tegelik olemus? Kui paljudel on õigus, mis on siis tõde ja kas seda ongi mõtet otsida? Neile küsimustele ostivad vastused Carlo Rovelli ja teda intervjueerinud Michael Brooks.