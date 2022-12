Miks meri jälle haiseb? Teadlane selgitab

Mida see endast kujutab?

Kust tulevad need üleliigsed ained?

Need elemendid tulevad põllumajanduses kasutatavatest väetistest ja kahjuritõrjest. Ained jõuavad hiljem kohalikesse veekogudesse sademete ja reovee äravoolu kaudu ja lõpuks Läänemerre. See paneb vee õitsema, mis vähendab hapniku hulka vees ning selle tagajärjel hakkavad kalad ja muud mereloomad surema.

Olukorra muudab veel halvemaks see, et Läänemeri on enamasti suletud, mis tähendab, et veevahetus mere ja Atlandi ookeani vahel on väga aeglane. Samal ajal voolab jõgedest lämmastiku- ja fosforirikast vett pidevalt juurde.