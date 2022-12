NEW SCIENTIST ⟩ Kosmose hääled: kuula, kuidas kostab mustade aukude kokkupõrge või äike Saturnil

Maast umbes 7800 valgusaasta kaugusel asub mustade aukude süsteem nimega V404 Cygni. Sealsete mustade aukude heli meenutab nagu aastavahetuse ilutulestikku. Kokkupõrke lained on nagu kajaga energiapursked, mis põrkavad tagasi läheduses asuvatelt gaasi- ja tolmupilvedelt. Juhuslikud noodid selles heliteoses on aga üksikud tähed.

Must auk muidugi tegelikult nii ei kõla. See on NASA loodud helimaastik, mis esitab kuuldavalt teleskoopide salvestatud andmeid. Heli kasutamine sel viisil, mida nimetatakse sonifitseerimiseks, ei ole midagi uut. Aastakümneid on seda enamasti kasutanud avalikkusele mõne kosmilise nähtuse esitlemiseks või tarvitavad seda mõned pimedad või vaegnägijaist astronoomid.