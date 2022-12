Venemaa ja Hiina sõlmisid kosmosekoostöö lepingu

Hiina suursaadik Moskvas Zhang Hanhui ütles 23. veebruaril Interfaxile antud usutluses, et Hiina ja Venemaa on jõudnud üksmeelele valitsustevahelise leppe, mille eesmärk on rajada Kuule teaduslik uurimisjaam. Ta märkis, et leping sõlmitakse sel aastal esimesel võimalusel.