NEW SCIENTIST ⟩ Selle levinud toidulisandi tarvitamine võib olla täiesti kasutu

Seda õhtuhämaruses tekkivat ja päevaks haihtuvat ainet kutsutakse mõnikord Dracula hormooniks. Enamik meist tunneb seda hormooni, mida oleme öö ja unega seostama hakanud, siiski melatoniini nime all. USAs, kus melatoniin on käsimüügis saadaval, tarvitavad seda regulaarselt miljonid inimesed, et võidelda unetuse, ajavahestressi ja öise töögraafiku mõjudega. Veel tuhanded inimesed annavad seda oma lastele kummikommide kujul, et aidata neil terve öö järjest magada. Ühendkuningriigis on melatoniini võimalik retsepti alusel saada unetuse lühiajaliseks raviks 55-aastastel ja vanematel inimestel ning teistel ka ajavahestressi leevendamiseks.