NEW SCIENTIST ⟩ Sa ei oskaks selle väikse kapsa ajalugu ette kujutadagi

Ma uurin taimemaailma koeri. Saate just sellise vastuse, kui küsite Chris Piresilt, millega ta tegeleb. Ta ütleb teile, et vaatamata oma silmipimestavale mitmekesisusele on koerad kõik ühe liigi liikmed – ja et tema uuritavatel taimeliikidel on omad ekvivalendid mopsidele, labradoridele ja dogidele. Seejärel kirjeldab ta oma odüsseiat, et leida selle taime lähim elav metsik sugulane – selle vaste hundile –, et teada saada, kuidas seda taltsutati. See on lugu kreeka jumalatest, saarehiiglastest ja joobeseisundi iidsetest vastumürkidest.