Doktoritöö näitab, kuidas ohtlikult saastatud reovett saaks puhastada senisest palju odavamalt

Mis oleks parem lahendus?

«Üheks taoliseks lahenduseks on impulss-koroonaelektrilahendus (KIEL), kus erinevalt enamikust teistest täiustatud oksüdatsiooniprotsessidest ei ole vaja lisada teisi kemikaale, vaid lagundajate tootmiseks piisab ainult elektrienergiast,» selgitab doktoritöö autor. Kuigi varasemalt on teised teaduslaborid uurinud KIEL-i erinevates konfiguratsioonides, siis sellist moodust, kus töödeldavat lahust pritsitakse väikeste tilkadega otse nn plasmatsooni, on väga vähe uuritud. «See on aga näidanud kõrgemat energiaefektiivsust võrreldes teiste puhastusmeetoditega. Kuna doktoritöös kasutatud KIEL on suhteliselt uus ja vähe uuritud, siis oli minimaalselt või isegi puudusid vajalikud andmed seadme üles skaleerimiseks ning rakendamiseks reaalses elus,» lisab Tikker.

Milliseid katseid tehti?

Niisiis katseid tehti perioodilises PCD-seadmes, mis koosnes plasmareaktorist, 40-liitrisest veemahutist, vee tsirkulatsioonisüsteemist ning impulssgeneraatorist.

Gaas-vedelik kontaktpinna mõju oksüdatsiooni efektiivsusele PCD protsessis uuriti, kasutades mudelsaasteainetena oksalaati (OXA) ja fenooli nii happelises kui ka aluselises keskkonnas.

Pindaktiivsete radikaalipüüdurite mõju PCD protsessile uuriti bisfenool A (BPA) ja bisfenool S (BPS) oksüdatsiooni katsetes. Katseid tehti ilma pindaktiivse aineta, lisades BPA ja BPS algselt aluselistesse vesilahustesse naatriumdodetsüülsulfaati (SDS) kui pindaaktiivset HO•-püüdurit.

Väliste oksüdeerijate mõju OXA lagundamisele uuriti, kasutades väliste oksüdeerijate erinevate OXA/oksüdeerija dooside suhtega happelises keskkonnas.

Doktoritöö tähtsus: ohtlikud ained saab lagundada süsihappegaasiks ja veeks lihtsamalt

Doktoritöö tulemuseks ja väärtuseks on saadud teadmised, mis on vajalikud erineva reaktsioonikineetikaga saasteainete PCD oksüdatsiooni optimeerimiseks ning PCD seadme skaleerimiseks ja reaalsete rakenduste juurutamiseks. Priit Tikker selgitab, et täiustatud oksüdatsiooniprotsessid on sellised meetodid, kus töötlemise kohapeal toodetakse kemikaalidest või füüsikalise protsessi (nt elektri) toimel tugevatoimelisi lagundajaid (hüdroksüülradikaale).

«Erinevalt traditsioonilisest meetoditest on need lagundajad võimelised lagundama ka raskesti biolagundatavaid ühendeid. Kuid hüdroksüülradikaalide miinuseks on nende lühike eluiga (vähem kui 1 millisekund), mistõttu peab neid tootma töötlemisel kohapeal. Sellegipoolest on täiustatud oksüdatsiooniprotsessid perspektiivikamad töötlemismeetodid, mida õigesti tehes on võimalik lagundada potentsiaalselt ohtlikud saasteained ohututeks süsihappegaasiks ning veeks.»