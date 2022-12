VANA KULD ⟩ Ajaloolane: juba Muinas-Eestis olid naised võimul

Sageli arvatakse, et enne 20. sajandit naised riigivalitsemises ei osalenud. Suuremas osas maailmas see enamasti nii oligi. Küll aga olid asjad teisiti 11.-13. sajandi Eestis. Nagu arheoloog Marika Mägi on välja toonud, on Eesti tollasest arheoloogilisest materjalist näha hämmastav sugupoolte võrdsus. Võrdluseks: sama aja Rootsis või Lätis oli pilt hoopis teine.

Enamik arheoloogilist infot on pärit tollastest matustest - need on ju maa sees säilinud. Siit on näha, et Rootsi või Läti naiste ehted erinesid oluliselt meeste omadest, naiste matused olid vaesemad ja naiste matustes ei leidunud võimule viitavaid esemeid. Muinaslätlased asetasid naisi ja mehi hauda lausa eri suunas, samas kui Muinas-Eesti matustes on teinekord raske esmapilgul arugi saada, kas maetu oli naine või mees. Eestis kandsid nii naised kui ka mehed mitmeid samasuguseid ehteid, näiteks käevõrusid ja sõlgi.