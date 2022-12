Teadlased koostavad nimekirja Venemaa vastaseid sanktsioone eiravatest tuntud ettevõtetest

Yale´i Juhtimisinstituut (Yale School of Management) on pidanud professor Jeffrey A. Sonnenfeldi juhtimisel alates 28. veebruarist arvet riikide ja majandusvaldkondade kaupa, kui paljud ettevõtted on Venemaa ärist loobunud ning kes endiselt sealsel turul erinevate põhjendustega või põhjendusteta jätkavad. Ehkki nimekiri kahaneb pidevalt, on seal endiselt päris tuntud ärisid, mis mingil moel edasi tegutsevad. Ka Eestist on andmebaasis kolm tuntud firmat, kes said hindeks «ostavad aega» ehk on ajutiselt peatanud või peatamas tegutsemist, kuid pole veel lõplikult loobunud.