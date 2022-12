New Scientist ⟩ Sõda orjanduse vastu kasvas võitluseks liigirikkuse eest

1862 aasta veebruaris vette lastud soomusaev Monitoril oli uudne pöörlev kahuritorn. Laev läks põhja sama aasta viimasel päeval karmides mereoludes. Foto on laevameeskonna liikmed Monitori suurtükitorni juures, kui laev on Jamesi jõel 1962. aasta juulikuus.

160 aastat tagasi, jõulude järgselt, uppus Atlandi ookeani lääneservas üks innovaatiline laev. Selle laeva meeskond andis oma panuse, et võidelda orjapidamise kaotamise eest nagu muutis ka see laev seda, kuidas edaspidi ehitati sõjalaevu.

Siiski on veel üks asi, millega see laev panustas üllatuslikul moel just mereelustiku säilimisse ja selle liigirikkuse kasvu.