NEW SCIENTIST ⟩ Mida küll tulnukad meist arvavad?

Mida me aga teame, on see, et enamik tähti meie galaktikas on planeetidega ja et paljud neist on potentsiaalselt elamiskõlblikud. See tähendab, et on olemas võimalus, et vähemalt üks neist miljarditest planeetidest on koduks intelligentsele elule. See peaks olema piisav, et võiks proovida teistele tere öelda. Või vähemalt annab see põhjuse sihipäraste raadiosignaalide kosmosesse saatmiseks.