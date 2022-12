Läbipaistvaid konnad on levinud Lõuna- ja Kesk-Ameerikas. Isend pildil on pärit Peruust.

Lõuna-Ameerikas elab sugukond konni, keda kutsutakse klaaskonnadeks (Centrolenidae), sest nende keha muutub magades läbipaistvaks. See aitab neil kiskjate eest hoiduda. Viimaks on teadlased aru saanud, kuidas see võimalik on, ning selgub, et leiust võib kasu olla ka inimeste tervisele.