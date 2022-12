New Scientist ⟩ Uut geeniparandusviisi saab kasutada leukeemia ja geneetiliste haiguste puhul

Alyssa, kes on 13-aastane, ei reageerinud teistele raviviisidele. Uuringu osana sai ta doonorilt immuunrakke, mida oli modifitseeritud vähi ründamiseks. Kakskümmend kaheksa päeva hiljem näitasid testid, et tal on remissioon. Uuringu tulemusi esitleti eelmisel nädalal Louisiana osariigis New Orleansis toimunud Ameerika hematoloogiaühingu iga-aastasel koosolekul.