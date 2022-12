Teadmusmahukate arendusprojektide elluviimiseks avanes uus toetusvoor

«Ettevõtete vajadus ja soov teha teadmusmahukat arendustööd on olnud viimasel paaril aastal pidevas kasvutrendis ning aina tihedamat konkurentsi näeme ka meile laekunud projektidest,» ütles EASi ja KredExi ühendasutuse juhatuse liige Sigrid Harjo.

Positiivset trendi kinnitab ka värske statistika. Nimelt kasvasid Statistikaameti andmetel 2021. aastal erasektori TA-kulutused võrreldes tunamullusega 16 protsenti jõudes 314 miljoni euroni. «Kui vaadata pikemat perspektiivi, siis võrreldes 2017. aastaga on erasektori TA-kulutuste maht enam kui kahekordistunud,» rõhutas Harjo, kuid nentis, et riikliku eesmärgini ehk kahe protsendini jõudmisel oleme me alles poolel teel ning selle trendi jätkumist tuleb riigil toetada.

Ettevõtete vajadustest lähtuvat teadusarendustegevust toetab riik läbi RUPi juba teist aastat ning seni on toimunud on kolm vooru, kuhu on esitatud ca 120 unikaalset arendusprojekti. Rahastuse on saanud 60 projekti.

RUPi arendusjuht Kaupo Reede pani ettevõtjatele südamele, et eelnõustamine on toetuse taotlemisel võtmetähtsusega. «Eelnõustamine ei ole üksik telefonikõne või meilivahetus, vaid protsess, kus meie eksperdid ja ettevõte valmistavad koos ette kvaliteetse projektiplaani. See omakorda suurendab rahastuse saamise tõenäosust,» ütles Reede.

Ta tõi välja eelmiste voorude praktika, mille puhul on selgelt näha, et ettevõtted, kes ei ole eelnõustamist ole piisavalt tõsiselt võtnud, pole suutnud oma arendusideed piisavalt konkreetselt ja selgelt välja tuua ning on seetõttu ka toetusest ilma jäänud.