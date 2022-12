NEW SCIENTIST ⟩ Astu kõrvale, kõvaketas – kõige olulisemad andmed salvestatakse kassettidele

Täpselt nii, suur osa maailma andmetest on salvestatud lindile – tuhandete kilomeetrite pikkuses mahus. Kuigi see võib tekitada nostalgiat neis, kes on piisavalt vanad, et mäletada mikside tegemist ja lugude salvestamist raadiost kassettidele, on linditehnoloogia tohutult edasi arenenud. Lausa nii palju, et teadlased suurendavad selle salvestusmahtu tempoga, mis edestab konkurente.