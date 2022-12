Planeet Kepler-1658b kihutab hukatusse. Kas sama saatus võib oodata ka Maad?

Nädala alguses teadusajakirjas The Astrophysical Journal Letters avaldatud artiklis avaldavad USA teadlased lootust, et hukule määratud eksoplaneet Kepler-1658b aitab heita valgust sellele, kuidas maailmad oma tähtede vananedes surevad.

Kuigi planeet sarnaneb oma suuruselt Jupiteriga, tiirleb see oma tähele väga palju lähemal – umbes kaheksandiku kaugusest Päikese ja Merkuuri vahel. Seetõttu on see meie Päikesesüsteemi gaasigigandist kordades kuumem.