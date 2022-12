Steven Spielberg tunnistas, kelle pahameel teda kummitab

Teadlased on teinud etteheiteid filmidele nagu «Lõuad», sest need mängivad rolli avalikkuse hoiakute kujundamises. Teised väidavad aga, et selliste avaldustega tähtsustatakse Hollywoodi mõju üle.

Kui Spielbergilt saates küsiti, mis tunne tal oleks, kui ta satuks üksikule saarele ja tema ümber tiirutaksid haid, vastas mees, et see on tõesti üks asi, mida ta kardaks. «Mitte seda, et haid mu ära sööksid, aga pigem seda, et nad on minu peale pahased selle pärast, mis pärast 1975. aastat juhtus.»