VANA KULD ⟩ Psühholoog selgitab, kas ja kuidas end uuel aastal muuta

Kui ka sinu peast on sarnased mõtted läbi käinud, pole sa sugugi ainus. Paljudele meist on uue aasta algus sobiv aeg millegi uuega pihta hakata. Aga tihti on meie soovi taga edaspidi asju paremini teha midagi enamat kui lihtsalt veidi vähem näksida ja ekraani taga passida või rohkem koos perega jalutamas käia.

Isegi kui me seda päris niimoodi sõnadesse ei pane, puudutavad need soovid ühel või teisel moel meie isiksuseomadusi, mis võtavad kokku meie iseloomulikud viisid käituda, mõelda ja tunda. Nii et mida rohkem pisikesi asju me enda juures muuta ihkame, seda enam tundubki see kõik kokku soovina oma isiksust veidi ümber kujundada.