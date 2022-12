ARHIIV ⟩ Ilutulestik pagendab linnalinnud mitmeks päevaks maale

Hakid lendavad ringiratast Toome kohal, üritavad kord kesklinna, kord Karlova poole suunduda, kuid põrkuvad tagasi, sest tule- ja mürasein on ees. Ainus pääsetee on lennata aina kõrgemale, lootuses, et raketid parve ei taba ja lõpuks õnnestub lindudel üle müüri pageda.

Ikka ja jälle küsitakse minult, kuidas leevendada inimeste ja lindude konflikte – nad roojavad pinkidele ja autodele, kui õnneks läheb, saab ka inimene pihta. Kaebusi on piisavalt, kuid lahendusi on napilt ja need on kallid, sest linnalind on vintske sell – kohaneb kiiresti kõikvõimaliku heidutusega. Kuid uusaasta ilutulestik on neile siiski liiast.