Bill Gatesi tuumareaktori arendamisele tõmmati Vene kütuse pärast järsult pidurit

Microsofti kaasasutaja Bill Gates on osaline uue tuumareaktori arendamises, mille kütuse osas loodeti koostööle Venemaaga. Nüüd on neil plaanidel kriips peal.

Microsofti asutaja ning maailma rikkaimate hulka kuuluv Bill Gates on varemgi tarkvarast ja IT-st kaugemal asuvaid valdkondi toetanud, tal on isegi oma tuumaenergiafirma TerraPower, mis pidi esimese reaktori Natrium tööle saama 2028. aastaks. Paraku tõmbas Venemaa invasioon Ukrainasse sellele plaanile pidurit, sest Gates lootis teha koostööd venelastega ning saada neilt kütuseks vajalikku kõrgelt rikastatud uraani HALEU-d (rikastamise tase on 10-19,5 protsenti tavaliste reaktorite 3-5 protsendi asemel).