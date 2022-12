NEW SCIENTIST ⟩ Kaks kotitäit silmamune reetis hästihoitud saladuse

See oli aasta 2008, kui esimesed õudustäratavad pakid saabusid. Nende saatjateks olid kaks Jeffery kolleegi Norras, kes soovisid, et nägemisteadlane uuriks, kuidas põhjapõdrad talvel, kui päike mitu kuud horisondist kõrgemale ei tõuse, näevad. «Pooled silmamunad koguti jaaniajal ja ülejäänud kesktalvel,» ütleb Londoni ülikooli kolledžis baseeruv Jeffery. Ta polnud alguses eriti optimistlik. Ta kahtlustas, et kiire lahkamine ei paljasta midagi erilist.