Lekkiva Vene kosmosekapsli asenduslaev võib startida veebruaris

«Kui olukord areneb mööda mõnd teist trajektoori, on meil varuvariandid. Planeeritud märtsikuise teelesaatmise asemel valmistame laeva (Sojuz MS-23) kiiremini ette ja saadame selle umbes 19. veebruariks teele,» ütles Borissov esmaspäeval ajalehele Izvestija.

Ta lisas, et Sojuz MS-22 põkatakse lihtsalt lahti ja lastakse Maale ning meeskonda saadetakse ära tooma teine ​​laev.

Esmaspäeval teatas Vene riigikorporatsioon, et kosmonautide erakorraliseks evakueerimiseks ISSist ei ole vajadust.

Roskosmose teatel otsustatakse kahjustatud kosmoselaeva Sojuz MS-22 saatus detsembri lõpus toimuval koosolekul. Samuti öeldi, et vajadusel saab kosmoselaeva Sojuz MS-23 ettevalmistamist Bajkongõris kiirendada, et saata see ISSi varem.