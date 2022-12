SEE aeg on loomulikult heade soovide aeg kõigile. See räägib andmisest – kingitustest lähedastele ja kallimateile, perele ja sõpradele toidu tegemises ning võib-olla annetamisest heategevuseks inimestele, kellel on olnud vähem õnne. Kuid see võib olla ka aeg, mil seate endale kõrged nõuded. Ükski söök, mida olete alati söönud, ei sobi - see peab olema imeline. Nagu ka näksid, vein ja jõulupuu. Teie jõupingutused kõigile teistele meeldivat olemist pakkuda tekitavad teile endale ärrituse- ja väsimuseseguse stressiseisundi.