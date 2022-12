NEW SCIENTIST ⟩ Füüsikadoktor kavandab oma laste seljatamist lauamängudes – aga neid mänge pole veel olemaski

Oli aeg, mil võisin olla kindel, et võidan oma lapsi lauamängudes. Olgu selleks male, kaardimängud või minu isiklik lemmik Lõhkevad Kassipojad (Exploding Kittens – 2015 aastal Kickstarteris kõigi aegade enim seemneraha kogunud ülipopulaarseks osutunud kaardimäng; toim). Võisin mängima istudes kindel olla oma võitmatuses. Kahjuks on need päevad möödas. Minu lapsed on praegu teismelised ja juhud, kui mul õnnestub nad üle kavaldada, on õõvastavalt harvad. Kuid selleks pühadeajaks olen koostanud plaani oma positsiooni tagasi võitmiseks.