Leiti kaks eksoplaneeti, kus on palju vett

Montréali ülikooli Trottieri eksoplaneetide uurimisinstituudi (iREx) doktorandi Caroline Piaulet juhitud meeskond avaldas ajakirjas Nature Astronomy üksikasjaliku uuringu Kepler-138 nime all tuntud planeedisüsteemi kohta.

Björn Benneke uurimisrühma kuuluv Piaulet vaatles NASA Hubble'i ja Spitzeri kosmoseteleskoopidega eksoplaneete Kepler-138c ja Kepler-138d ning avastas, et planeedid, mis on Maast umbes poolteist korda suuremad, koosnevad suuresti veest.

Vett küll otseselt ei tuvastatud, kuid planeetide suurust ja massi mudelitega võrreldes järeldasid nad, et märkimisväärne osa nende mahust – kuni pool sellest – peaks olema ainetest, mis on kivist kergemad, kuid raskemad kui vesinik või heelium, mis moodustavad suurema osa gaasilistest hiiglaslikest planeetidest nagu Jupiter. Kõige tavalisem neist võimalikest materjalidest on vesi.

«Arvasime varem, et Maast veidi suuremad planeedid on suured metallist ja kivist pallid, nagu Maa suurendatud versioonid, ja seepärast nimetasime neid supermaadeks,» selgitas Benneke. «Nüüd oleme aga näidanud, et need kaks planeeti, Kepler-138c ja d, on oma olemuselt üsna erinevad - tõenäoliselt koosneb suur osa nende kogumahust veest. See on esimene kord, kui me vaatleme planeete, mida saab kindlalt tuvastada veemaailmadena. »