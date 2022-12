AK ⟩ Energiamaadluses tehti punaarmee seersandi selg prügiseks – vähemalt esialgu

Sellise varre otsas on imepisike kütusekapsel. Sihtkamber ise on sähvatuse hetkel õhutühi ja valguse võimsus selle lühikese ajaühiku vältel ületab peaaegu kolmkümmend korda maailma keskmise energiatarbimise võimsuse.

Peaaegu sajand on teatud, et tuumasünteesiga saab energiat. Barankakujulise plasma lõksud – tokamakid – pidasid eelmisel aastal oma 70. sünnipäeva. Kas 1994. aastal välja mõeldud tuumade laserpress on tänaseks oma vanemast sugulasest ette rebinud?