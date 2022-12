NEW SCIENTIST ⟩ Kuidas end pühade ajal mitte lolliks juua?

Aga kui me oleksime hoopis puhast džinni joonud? Võimalik, et sellisel juhul oleksime lõpetanud pigem tülpinute ja sõjakatena kui pidulikus meeleolus. Aga õlut? Uniste või lärmakatena. Ja siidrit? Pole mõtet isegi küsida. On üldteada tõde, et alkoholi mõju ei sõltu ainult sellest, kui palju me joome, vaid ka sellest, mida me joome. Kuid kas selle taga seisab ka teadus? Aeg on fakte destilleerima hakata.