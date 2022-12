Teadlased leidsid ürginimeste valmistatud toitu ja proovisid retsepti ise järgi

Neandertallased ja varajased inimesed olid kütid ja korilased - seni oleme teadnud, et meie ürgsed esivanemad sõid liha ja eeldatavasti ka erinevaid taimi. Eeldatavasti sellepärast, et taimse toidu jälgi on tänaseni säilinud palju vähem kui näiteks loomakonte. Hiljuti Põhja-Iraagi koopakompleksist leitud söestunud toidujäägid tõestavad, et neandertallased võisid olla palju suuremad taimetoidu gurmaanid kui me seni arvanud oleme.