NEW SCIENTIST ⟩ Twitter on suremas – milline sotsiaalmeediaplatvorm haarab tema krooni endale?

Pärast massilisi vallandamisi ja mitmeid veidraid juhtimisotsuseid on talle alles jäänud 2000–3000 inimest, et ellu viia ülesandeid, milleks varasemalt oli vaja 7500 töötajat ja 5500 lepingulist töötajat. Seega näeb kõik nüüd pisut kehvem välja. Funktsioonid on katki, platvorm kubiseb spämmirobotidest ja propagandast ning hulk kasutajaid lahkub.