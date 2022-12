Varasemalt on oletatud, et kõnealused emasmadude organid võiksid olla näiteks haistmisnäärmed, peetunud arenguga peenised või on need elundid emaste madude küljes olnud puhtalt isasloomade stimuleerimise eesmärgil, mitte vastupidi. Värskes uuringus aga järeldatakse, et niisugused teooriad saab tänaseks lõplikult välistada, sest teadlased on põhjalikult ära kirjeldanud madude kliitorid.