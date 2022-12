Teadusagentuuri arendusgrantide taotlusvoor toimub veebruaris

Seekordse vooru fookusvaldkonnaks on Eesti rohepoliitika võtmevaldkondade edendamine. Nendeks on energeetika, teadmismahukas ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline rohemajandus, transport ja liikuvus, kestlik toidusüsteem, ringmajandus ja jäätmed, ruumiplaneerimine ja hooned, elurikkus, maakasutus ja bioressursside väärindamine ning kliimamuutustega kohanemine.

Arendusgrant on konkurentsipõhine eksperimentaalarenduse toetus, mille eesmärk on edendada tehnoloogiasiiret, luua eeldusi teadustulemuste kommertsialiseerimiseks ja rakendamiseks nii ettevõtetes kui ka ühiskonnas laiemalt ning suurendada teaduse ühiskondlikku ja majanduslikku mõju.

Arendusgranti saab taotleda üheks aastaks ning projektid peavad algama 2023. aastal. Vooru kogumaht on 2,15 miljonit eurot ja ühe grandi maksimaalne maht on 150 000 eurot. Taotlemise eelduseks on taotleja eelnev uurimistöö, milles on jõutud vähemalt neljanda tehnoloogilise valmiduse tasemele.