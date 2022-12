LÄBIMURRE ⟩ Tuumasünteesi abil toodeti rohkem energiat kui sinna kulutati

Saavutus on oluline verstapost aastakümneid kestnud pingutustest saada piiramatult puhast energiat tuumasünteesikaudu - reaktsioonist, mis toimub kahe või enama aatomituuma ühinemisel.

Õnnestunud katsesse panustasid laserid 2,05 megadžauli jagu energiat ning välja tuli 3,15 megadžauli. See on esimest korda maailma ajaloos, kui niisugune katse on lõppenud märkimisväärse energiakasuga.