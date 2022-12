Seina tagant arvutist saab andmeid näpata toiteploki magnetvälja võngutades

Tasub meenutada, et sarnaseid lahendusi on varemgi tehtud. Juba möödunud kümnendil katsetati arvuteid, mis on küll internetist täielikult eraldatud, kuid millesse on näiteks mälupulgal või muud moodi õnnestunud sokutada nuhkvara, mille ainus ülesanne on andmete võrguvabast masinast välja toimetamine. Isegi viiruseid on tehtud, mis panevad monitori vilkuma ning mille kuma tänavalt filmides on võimalik pärast sellest infot välja lugeda.

Kuid Mordechai Guri vahend on veel võimsam. Pole vaja isegi arvutiga otsenähtavust, see võib olla kõige salajasem masin kuskil sügaval keldris, kuid ometi lekib. Ainuke, mida vaja, on sellele masinale mingil hetkel korraks ligi pääseda, et sokutada vastav tarkvarajupp, kuid ajalugu näitab, et ka see pole just täiesti võimatu missioon. Stuxneti pahavara paigaldati näiteks niimoodi. Stuxneti ussviirus avastati 2011. aastal ja see 500-kilobaidine pahavara ründas just turvalisi tööstusvõrke, mis olid internetist eraldatud, sealhulgas Iraani uraanirikastamise tehast.