NEW SCIENTIST ⟩ Tehisintellekt suudab tuvastada ajumarkerid, mis on omased ATH-ga lastele

ATH aju tunnused on varem tuvastatud väikestes uuringutes. Nüüd on Huang Lin ja tema kolleegid Yale'i meditsiinikoolist kinnitanud, et teatud funktsioonid, mis on seotud impulsside juhtimise, lühiajalise mälu ja kontsentratsiooniga prefrontaalses ajukoores, on seotud ATH-ga. Nad leidsid need tulemused, analüüsides enam kui 7800 9- või 10-aastase lapse magnetresonantsuuringu (MRT) pilte.

Teadlased koolitasid masinõppega tehisintellekti, et leida seoseid aju omaduste ja selle vahel, kas uuritaval on ATH. See hõlmas 80 protsendi laste ajupildiandmete analüüsimist, sealhulgas selliste andmete hindamist nagu suurus, pindala ja ajupiirkondade vaheline neuraalne ühenduvus ning nende ATH staatus.

Kui koolitatud tehisintellekt vaatas ülejäänud 20 protsendi osalejate andmeid, suutis ta tuvastada 60 protsenti ATH-ga last ja 56 protsenti, kellel ei olnud ATH-d. Tulemusi esitleti 27. novembril Chicagos Põhja-Ameerika Radioloogiaühingu koosolekul.

«Tulemused näitavad, et teatud ATH-ga seotud ajufunktsioonid on piisavalt erinevad, et tehisintellekt saaks seda ette ennustada,» rääkis Lin.

«On märkimisväärne, et valim on nii suur ning selles on ATH-ga naisi, kes on tavaliselt aktiivsus- ja tähelepanuhäirete uuringus alaesindatud,» sõnas Tim Silk Austraalias Melbourne'is asuvast Deakini ülikoolist. Ta ütleb, et tehisintellekti ennustamisvõime on aga pisut parem kui mündi viskamine.

Siiski võib ajumarkerite skannimine muuta ATH diagnoosi objektiivsemaks, märgib Lin.