Kuidas määratletakse elu astrobioloogias?

Ühe katse käigus pandi Marsi pinnasetükk radiosüsiniku orgaaniliste ühendite vesilahusesse: eeldatavasti pidi radioaktiivse süsinikdioksiidi teke tõestama ainevahetuselaadse protsessi olemasolu. Teises katses asetati Marsi pinnasetükk samuti söötmelahusesse, et tuvastada fotosünteesi, mille toimumise tõestuseks pidi olema molekulaarse hapniku teke. Kolmandas katses juhiti päikesevalguse oludes Marsi pinnale radioaktiivset süsinikdioksiidi ja -monooksiidi. Samamoodi kui Maa pinnal kasvavad taimed, oleks Marsi pinnases leiduv elu pidanud siduma nendest gaasidest süsiniku oma orgaaniliste ühenditega.

Kõik need Marsi pinnases ainevahetust tõendama pidanud katsed andsid positiivseid tulemusi, ent teadlased siiski otsustasid, et Marsil pole elu. Seda põhjusel, et Marsi pinnase süvaanalüüsil ei leitud mingeid eeldatavasti elusorganismide ehitusse kuuluvaid orgaanilisi süsiniku- ühendeid ning kirjeldatud reaktsioonid pidid toimuma orgaanilise süsiniku osaluseta.

Oletused Marsil leiduva elu kohta said taas hoogu juurde, kui Antarktikast Allan Hillsi lähedalt leitud Marsi päritolu meteoriidilt avastati 1996. aastal rakulaadseid osakesi. Suuruse poolest sarnanesid need Maal leiduvate nanobakteritega, mis on väikseimad rakuseinaga objektid.

Hüpoteesid selle kohta, et Allan Hillsi meteoriidilt leitud objektid on mikrofossiilid ehk Marsil leidunud elu mikroskoopilised jäänused, lükati siiski samuti ümber. Nimelt viidati, et need osakesed on liiga väikesed, mahutamaks ribosoome, mis Maa-pealsetes rakkudes võimaldavad DNA replikatsiooni ja valkude sünteesi.

Elektronmikroskoobipildi keskel on näha Allan Hillsilt leitud ebatavaline torukujuline osake, mis on avastatud Marsi päritolu meteoriidil. Teadlased leidsid, et see siiski pole mõne pisikese eluvormi jäänus. Foto: NASA