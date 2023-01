Jaan Praks: satelliidid on kõrgtehnoloogilise ühiskonna lahutamatu osa

Miks tuntakse kuupsatelliitide kasutamise vastu – olgu näiteks sidesüsteemides või Maa seires – üle kogu ilma väga suurt huvi?

Kuupsatelliitide buumile on aidanud kaasa peamiselt nende odavus. Võrreldes suurte satelliitidega on nende ehitamine ja üles lennutamine sada korda odavam. Madal hind ja arendamise lihtsus on teinud kuupsatelliitidest ühe edukaima kosmoseinnovatsiooni kasvulava. Selle tõttu on kuupsatelliitidel kasutatavad tehnoloogiad arenenud kiiresti nii kaugele, et neid saab nüüd rakendada ka oluliste ülesannete täitmiseks. Näiteks asjade internet ehk 5G-side, kaugseire ja mitmed muud lahendused kasutavad kuupsatelliite.

Väikesed satelliidid on muutnud maailma, kuna suuri satelliite on olnud läbi aegade väga kallis ehitada. Ühe suure kaugseiresatelliidi ehitus on siiani läinud maksma 200 kuni 300 miljonit eurot ja neid ei saa seega väga palju teha. Kui niisugune satelliit on üleval ja tahame sellega näiteks Tallinnast või Tartust pilte teha, siis orbitaalmehaanika kohaselt avaneb selleks võimalus kord kahe nädala tagant. Kui satelliidi ülelennul juhtub ilm olema pilves, tuleb uut võimalust oodata kaks nädalat. Kui tahame soovitud kohtadest iga päev pilte saada, siis peaks meil selleks üleval olema vähemalt paarkümmend satelliiti. Ehk mida tihedamini tahame teatud paigast satelliidipilte saada, seda rohkem satelliite on vaja. Just siin tulevadki mängu väikesed ja odavad satelliidid, sest nende abil on võimalik luua orbiidile kümnetest või sadadest satelliitidest koosnev satelliidivõrk mõistliku hinnaga, mis hakkab ka äriliselt ära tasuma. Toimiva ärimudeli jaoks on vaja just odavat satelliiti. Ka see on kuupsatelliitide buumi tagant tõuganud.