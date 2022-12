Ain Kallis ilmast ja kosmosest

Tänapäevased hiigelsuured energiavõrgud toimivad tormide ajal tohutute antennidena, indutseerides omakorda elektrivoolu. 1989. aasta märtsis läks Kanadas Quebeci provintsis kõrbema võimas trafo, jättes üle kuue miljoni inimese üheksaks tunniks vooluta. Poole sajandiga on saanud rängalt kahjustada mitmekümne kosmoseaparaadi töö.

Magnettormide aegu peavad orbiidil töötavad kosmo-, astro- ja taikonaudid varjuma kosmoselaevade magamissektsioonidesse, mis on paksema seinaga. Päikese pahade päevade aegu ei pääse nad ka avakosmosesse, sest see oleks kindel surm.

Siiski kaasneb magnettormidega ka midagi ilusat. Need on virmalised. Peale kena veikleva «diskovalguse» olevat virmalistest isegi kasu: nimelt usuvad jaapanlased, et taevase vaatemängu ajal tehtud tited tulevat üliandekad. Huvitav, kui palju on eskimote seast võrsunud Nobeli auhinna laureaate?

Mida karta?

Tihti võib lugeda või kuulda, et magnettormid mõjutavad meie tervist ka Maa peal. Tõepoolest, on andmeid, et sel ajal halveneb paljudel enesetunne, ägenevad kroonilised haigused, eriti südametõved.

Astronoom Peep Kalv on soovitanud: «Jälgige ennast: kui tunnete end vahel halvasti, siis pange päev kirja. Ärge kuu aega lugege magnetilisi ennustusi ja vaadake tagantjärele, kas magnettormipäevad ja päevad, mil ennast kehvasti tundsite, langevad kokku».