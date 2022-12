INTERVJUU ⟩ Teadusajakirjanik: kliimamuutuste ajal ei saa rahvuslus põhineda pelgalt nahavärvil

Vince on veendunud, et tuleme kliimamuutuste väljakutsetega toime vaid läbi põhjalikult planeeritud globaalse ümberasumise, mille eel tuleks meil muuhulgas põhjalikult ümber mõtestada riikluse, kodakondsuse ja rahvusliku identiteedi küsimused. Ta tunnistab, et on absurdne, et millegi sellisega tegelema peame, kuid tema hinnangul on täpselt sama absurdne, et tagajärgedest teadlikuna oma planeedi kuumemaks kütmist jätkame. Tormi trotsides rääkis Vince Postimehele zoomi vahendusel täpsemalt, millisest tulevikumaailmast ta oma uues raamatus jutustab.