Ekspert: moodsas sõjas käivad nähtamatud lahingud elektroonikarindel

«Kui Sul on teadmised elektroonikast, on tööpõld väga lai. Tänapäeval on elektroonika seotud pea iga valdkonnaga. Mina soovitangi noortele, et enne kui lähete õppima sotsioloogiat, psühholoogiat, rahandust või muud soovitud eriala, õpi elektroonikat ja see annab Sulle pärast juurde uusi võimalusi - teistpidi on keerulisem, psühholoogipaberid kätte saanud noorel pole enam motivatsiooni hakata õppima, kuidas elekter töötab ja kuidas signaali moduleerida. Aga elektroonika taustaga psühholoog saab lisaks tavapärasele vastuvõtu avamisele olla veel ka näiteks elektroonilise sõjapidamise nõunik. Eestil on vaja inimesi, kes suudavad elektromagnetspektri toimimist ja võimalusi hinnata ning kasutada. Ehkki Eestis on praegu rahuaeg, peame arendama oma elektroonilist sõjapidamist, et võimalik vastane ei saaks meie sidepidamist ja sihitamisvahendeid häirida. Me peame hoidma ennast pidevalt pädevana ja näitama: me oskame ennast kaitsta ja vastu hakata.»