Plastjäätmete kodune kokkupressimise masin - hea või halb idee?

Või kas on ikka lihtne?

Kahe otsaga asi

Postimees küsis sellise prügile lähenemise kohta kommentaari Ragn-Sellsi äriarendusjuhilt Rainer Pestilt.

«kahtlemata põnev leid,» arvas ta USA-s Las Vegases CES-i messil jaanuari algul tutvustatava masina kohta. «See seade kuumutab plastid kokku ja see kindlasti aitab vähendada transpordi jalajälge. Samas tekitab plastide kokkusulatamine uue väljakutse. Nimelt peab kasutaja olema 100% veendunud, et kokku sulatatavad plastid on kõik üheliigilised. Kui erinevad plastid on sellise tehnoloogia abil kokku pandud, siis neid hiljem sorteerimisliinil üksteisest eraldada pole paraku võimalik ja siis on see n-ö raisatud ressurss, mis suunatakse põletusse.»

Pesti sõnul on sorteteerimisrobotite jaoks just oluline, et iga pakend oleks eraldi, siis saab selle tuvastada ja tagada, et erinevad materjalid oleks üksteisest eraldatud.

«Kokkuvõtteks, kui nüüd võrrelda, et kumb on siis keskkonnasõbralikum, kas vähendada transpordi jalajälge ja suunata materjalid põletusse või siis kulutada rohkem energiat transpordile ja säästa loodusressursse materjalide ümbertöötlemisel, siis üldjuhul on keskkonnasõbralikum viimane variant,» arvab Pesti, kuna transport moodustab kogu materjalide ümbertöötlemise ahelas siiski üsna väikse osa. «Kui aga kuskil ettevõttes tekib kindlalt üheliigilist plasti, siis võib sellist masinat kaaluda küll!»