ENNEOLEMATU ⟩ Gröönimaalt leiti 2 miljonit aastat vana geneetilist materjali

Nagu ta ütleb, siis arvati kaua, et DNA säilimise piir on maksimaalselt miljon aastat. Nüüd aga on leitud midagi, mis on lausa kaks korda nii vana. Teadlased leidsid DNA fragmente setetest Gröönimaa põhjapoolseimast osast, geoloogilisest moodustisest, mida tuntakse Kap Kopenhaageni nime all, mis asub fjordides Põhja-Jäämeres. Uuringu autorite sõnul pärinevad nende leitud DNA fragmendid keskkonnast, mida me tänasel päeval Maal ei kohta. Kõrvalises asustamata piirkonnas külmunud DNA oli äärmiselt hästi säilinud.