Eesti teadlased loovad tulevikutoidu jaoks ainulaadset lõhearoomi

Kliima soojenemine ja maailma rahvastiku jätkuv kasv muudavad mereannid iga aastaga üha defitsiitsemaks toidukaubaks. Juba praegu tuuakse Euroopa Liitu kolm korda rohkem mereande mujalt sisse, kui neid siin toota suudetakse. Erinevate prognooside järgi kasvab 2030. aastaks mereandide nõudlus maailmas 10-20 protsenti, mida tootjad ise enam rahuldada ei suuda ja toidulaudadelt jääb puudu kümneid miljoneid tonne mereande aastas.

TFTAK-i valkude uurimise, lihaalternatiivide arenduse ja sensoorika meeskondade juhi Sirli Rosenvaldi sõnul alustavad nende keskuse teadlased Tallinnas Mustamäe teaduslaboris lõhearoomi uuringuid ja väljatöötamist just seetõttu, et kaasa aidata üha süveneva toidu- ja keskkonnakriisi lahendamisele. «Tööstuslik kalapüük ja vesiviljelus kurnavad liike, saastavad ja hävitavad olulisi elupaiku. Teadus peab toidukriisile appi tõttama selleks, et ökosüsteem säiliks ja inimesed saaksid söönuks,» ütles Rosenvald.

Tema sõnul on TFTAK-i eesmärk arendada laborites selliseid taimseid liha- ja piimatoodete alternatiive, mis ei ole üksnes täistaimetoitlastele, vaid kõigile, sest need maitsevad sama hästi kui loomsed toidud. «Taimsed tooted lahendavad toiduturvalisuse probleemi laiemalt, kuna toidu tootmiseks kasutatakse kohalikku taimset toorainet, näiteks herne või põldoa valku, mille kasvatamist ei mõjuta kuigi palju kriisiolukorrad ja mis on jätkusuutlik,» sõnas Rosenvald.